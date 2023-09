Balie schakelt over op herbruikba­re koffiebe­kers voor zijn advocaten: “Voorbeeld zijn voor andere ondernemin­gen”

De Balie Dendermonde, die alle advocaten met een kantoor in het rechtsgebied Dendermonde verzamelt, gaat voor duurzaam. In haar koffielokaal in het Justitiepaleis zullen voortaan alleen recycleerbare koffiebekers in plaats van kartonnen wegwerpexemplaren gebruikt worden.