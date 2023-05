Zo VeloVeilig is Zele: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Fietsen met de Canon van Vlaanderen als leidraad: ontdek de bolle akkers in het land van Reinaert de Vos

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de gloednieuwe Canon van Vlaanderen. Zo fiets je in het Waasland vanuit Lokeren langs de bolle akkers in het land van Reinaert de Vos.