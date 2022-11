Zelenaar Yannick Verberckmoes stelt boek ‘De Laatste Getuige’ voor in De Wiek: “Verdriet van Tweede Wereldoorlog slijt nooit”

Victor Hannes vluchtte bij de Duitse inval in 1940 uit België. In de chaos van de meidagen raakte zijn familie gescheiden. Vic belandde met zijn vader en zus in Engeland, waar hij dienst nam bij het Belgisch leger. Als soldaat van de Brigade Piron nam hij in 1944 deel aan de bevrijding van ons land.

75 jaar lang zou hij de lippen stijf op elkaar houden over wat er zich in die dagen afspeelde. Tot nu. Vlak voor Nieuwjaar vertelde als één van de laatste levende veteranen van de Brigade Piron in het bijzijn van zijn zoon Fons zijn hele verhaal uitvoerig aan Yannick Verberckmoes, Zelenaar en journalist van onze zusterkrant De Morgen.

Geen held

“Hij was geen held, zei Vic. Hij deed gewoon wat hij moest doen. Als het even kon, ging hij ook het gevaar niet opzoeken. Over veel zaken heeft hij de voorbije 75 jaar niet willen praten, omdat het verdriet eigenlijk niet slijt”, vertelt Yannick. Aan de hand van beelden en foto’s zal de Zelenaar de lezing in de Wiek vullen. “Naast het verhaal van Vic komen ook de getuigenissen van andere oorlogsveteranen aan bod.”

Volledig scherm Victor Hannes, die in woonzorgcentrum De Berk verblijft, met zijn zoon Fons. © Wouter Demuynck

Tranen

Hoewel de gebeurtenissen zich intussen al meer dan 75 jaar geleden afspeelden, bewegen ze Vic nog altijd tot tranen. Zo herinnert Yannick zich hoe Vic zeer geëmotioneerd vertelde over de dood van luitenant Rogge. “’Ik zie onze luitenant hier nog elke dag voor mij’, zei hij letterlijk. De overste van Vic Hannes raakte gewond bij een aanval van de Belgen op een Duitse positie en zou uiteindelijk, samen met een sergeant-majoor, om het leven komen toen de jeep die hen vervoerde op een landmijn reed. “Als ik aan de dood van luitenant Rogge denk, is dat nog altijd het gevoel dat bij me opkomt. Ik zat ook met die machteloosheid. Waarom hebben ze nu juist hem gepakt? Waarom moest zo’n goede jongen sterven? Ik kan zijn naam nog altijd niet uitspreken of mijn ogen lopen vol tranen”, deed Vic zijn verhaal aan Yannick.

De voorstelling van ‘De Laatste Getuige’ is een organisatie van het Zeelse 11-novembercomité en vindt plaats op zaterdag 5 november in De Wiek en start om 20 uur. Tickets kosten 10 euro (inclusief drankje) en zijn verkrijgbaar via deze link: https://www.dewiek.be/e684/de-laatste-getuige.

Als bezoeker van de lezing kan je het boek voordelig bestellen en betaal je slechts 18 euro(i.p.v. 22,99 euro). Wil je graag het boek met korting? Reserveer dan je exemplaar via mail naar y_verberc@outlook.com. Het boek kan na de lezing afgehaald en betaald (cash of Payconiq) worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.