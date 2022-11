Zele verviervoudigt lokale toelage voor kinderopvang

“Kinderopvang is een belangrijke partner binnen ons Gezins- en Kansenbeleid voor vele jonge Zeelse gezinnen, en is tegelijkertijd ook een belangrijke hefboom in de strijd tegen kinderarmoede”, weet Tineke Lootens (CD&V), schepen van Kinderopvang. “Dit financieel duwtje in de rug is dus meer dan welkom om jaarlijks te kunnen blijven investeren in voldoende, veilig kwaliteitsvol, educatief-, spel-, lees- en/of verzorgingsmateriaal wat de leer- en ontwikkelingskansen voor baby’s en peuters in de kinderopvang in Zele enkel ten goede komt. Bovendien willen we op deze manier ook starters van een nieuw kinderopvanginitiatief in Zele een financieel duwtje in de rug geven.”