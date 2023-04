Zele steunt kandidatuur Nationaal Park Scheldevallei: “Op voorwaarde van nadrukkelijke bescherming landbouw”

Garage loopt zware schade op nadat bewoonster heet strijkij­zer even achterlaat

Op de Heikant in Zele is donderdagnamiddag een brand ontstaan in de garage van een woning. Een kledingstuk dat tegen een warm strijkijzer was gevallen zorgde voor een brand. De bewoonster was op dat moment even een tas koffie gaan drinken en merkte de brand pas op wanneer ze terugkwam. “Dankzij een goede reflex om de deuren te sluiten kon verdere schade vermeden worden", zegt brandweerofficier Thijs Dauwe.