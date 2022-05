Zele start met zadenbib

In een zadenbib kan je zelf geoogste zaadjes van bomen, planten, bloemen, groenten en fruit binnenbrengen en meenemen. Hierdoor zijn er veel verschillende soorten beschikbaar. In een eerste fase kan je in de Zeelse zadenbib zaadjes meenemen zonder direct andere zaadjes in te leveren.

Een tiental vrijwilligers, waaronder ook de lokale afdeling van VELT, meldde zich aan om de praktische organisatie mee vorm te geven. De eerste zaden liggen klaar om uitgeleend te worden. Vorig jaar lanceerde de bibliotheek al een eerste oproep om zaden binnen te brengen. “De oogst was behoorlijk, maar het mag altijd wat meer zijn”, zegt Thomas Bauwens (CD&V), schepen van klimaat en milieu. “Met de zadenbib willen we de deeleconomie in onze gemeente een boost geven. Het kost immers niet zo veel moeite om zaden te oogsten van bloemen, planten of groenten uit de eigen tuin en zo help je er niet alleen een mede-Zelenaar mee, maar draag je ook nog eens je steentje bij aan het klimaat en het milieu.”

Naast een aantal particuliere vrijwilligers met een passie voor tuinieren en moestuinieren stak ook de lokale afdelen van VELT haar schouders onder het initiatief. Ine De Bock van VELT-Zele: “We zagen de oproep voor vrijwilligers passeren en waren meteen gewonnen. We hebben de eerste Zeelse zaden ondertussen gesorteerd en in zakjes gestoken die klaar staan om uit te lenen. Daarnaast verwelkomen we de Zeelse zadenbib op onze plantjesruildag op 15 mei en namen we in onze nieuwsbrief naar onze leden een oproep op om zaadjes vanuit de eigen tuin te doneren.”

“In een eerste fase willen we zo veel mogelijk Zelenaars kennis laten maken met het initiatief en mogen geïnteresseerden wat zaadjes komen halen om in hun tuin te planten. Het enige wat we vragen is om op het einde van het seizoen een deel van de oogst van die zaadjes terug te brengen naar de bib. Zo houden we onze collectie op peil,” gaat Bauwens verder. “Van zodra we een mooie collectie hebben starten we de eigenlijke ruil, wat de bedoeling is van een zadenbib.”

Oproep

“We zijn nog steeds op zoek naar Zelenaars die zaden uit de eigen tuin willen binnenbrengen. Dat kan tijdens de openingsuren van de bib aan de balie. Wie meer info wil of wie de zadenbib ook mee vorm wil geven als vrijwilliger is ook steeds welkom”, meldt Katrien Verlaeckt, medewerker van de Zeelse bib die de coördinatie mee opneemt.