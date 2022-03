Zele lanceert een onthaalbrochure voor startende ondernemers

In de brochure vinden startende ondernemers antwoorden op de meest voor de hand liggende vragen, de relevante gegevens voor contact met de gemeentelijke administratie, de lokale belangenverenigingen,… “Corona dwong ons vooral in te zetten op het vitaal houden van de bestaande middenstand. Nu we in code geel zijn beland en corona zonder al te veel kleerscheuren doorspartelden, kan ook werk gemaakt worden van het stimuleren en ondersteunen van nieuwe zaken en bedrijven die we met open armen willen ontvangen om het kloppend ondernemershart in Zele te versterken”, zegt Jos Withofs (CD&V), schepen van Lokale Economie en Middenstand. Naast de webapplicaties ‘Bizzlocator’ met het aanbod van Zeelse bedrijfsruimtes en ‘Jobs in Zele’ met jobaanbiedingen in Zeelse bedrijven kunnen we nu een derde peiler plaatsen onder ons kernversterkend beleid.”