Zele herbevestigt titel van FairTradeGemeente: “Als Zelenaars duurzame consumptie normaliseren”

“Ik geloof dat we als Zelenaars duurzame, gezonde voeding de normaalste zaak van de wereld kunnen maken, zeker door bewuste keuzes te maken als het op consumptie aankomt,”, weet An Schepens, voorzitter van GRIS. Het lokaal bestuur onderneemt verschillende initiatieven rond FairTrade en werkt hiervoor samen met de GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking), de trekkersgroep voor FairTrade in de gemeente.

Tineke Lootens, schepen Noord–Zuid: “Blij dat we de titel ‘Fair Trade Gemeente’ konden herbevestigen. Een eerlijke en duurzame wereld begint bij de keuzes die we elke dag maken. Wat kopen we, wat eten we, welke kledij dragen we, hoe verplaatsen we ons, … Sensibilisering en bewustwording is een belangrijke stap in het positief aanpassen van ons gedrag.”