Zele heeft nu ook eigen troostplek met gedicht van overleden dichter Stijn De Paepe

De plaats voor de troostplek is niet zomaar gekozen en ligt midden in de Koevliet, de zorgstraat van Zele. De plek staat op het terrein van woonzorgcentrum De Vliet. “Bij het begin van de Coronacrisis werd woonzorgcentrum De Vliet heel zwaar getroffen en vielen er verschillende overlijdens te betreuren”, zegt schepen Johan Anthuenis.

De troostplek is er voor iedereen uit Zele. “Het is de bedoeling om een plek van rust te voorzien in onze drukke samenleving, het is tegelijk ook een knipoog en een dikke dankjewel aan de mensen in de zorg", klinkt het. Het Zeelse bedrijf 3-Motion ontwierp een opvallend geel beeldje van een meisje met een ruiker bloemen achter de rug. Het is een ruiker voor iedereen die zorg draagt voor een medemens. De bloembollen die vorig jaar werden geplant zijn begonnen aan hun voorjaarsbloei. Op de Troostplek zal ook een onuitgegeven gedicht prijken van de veel te vroeg overleden dichter Stijn De Paepe. Hij schreef het gedicht ‘dingen blijven’ vorig jaar, iets wat nu een speciale betekenis krijgt.