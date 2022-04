Zeelse vrijwilligers moeten kwaliteit voetpaden monitoren

Lebbeke Mini expo over Will Tura in CC Biekorf

In CC De Biekorf loopt de hele paasvakantie een expositie over Will Tura en de link die hij heeft met Lebbeke. De gemeente gaat dus helemaal Turalura en probeert via knappe foto’s en originele affiches de link van Will Tura met Lebbeke te tonen. De mini-expo is gratis.

6 april