Zeelse Speelpleinen stappen mee in UiTPAS-verhaal: “Sparen voor een vieruurtje”

Speelplein Pietieterken ging maandag van start. Marsupilami neemt de tweede vakantiemaand voor de rekening. “Met het invoeren van de UiTPAS in onze werking hopen wij iedereen nog meer de kans te geven om bij ons te komen spelen en willen we graag aantonen dat de UiTPAS voordelen biedt voor het jeugdwerk in Zele”, zegt Wout van Speelplein Pietieterken.

Eenzelfde geluid bij Simoen van VP Marsupilami: “Wij zien hierin een aantal opportuniteiten. De kinderen die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen via het kansentarief aan lagere prijzen komen spelen. UiTPAS biedt met de UiTdatabank en UiTinVlaanderen een heel gemakkelijk gecentraliseerd platform waarop wij zijn terug te vinden voor iedereen die activiteiten zoekt in en rond Zele. Ook mensen die niet voldoen aan het kansentarief, kunnen met een UiTPAS punten sparen en genieten daarbij van een extraatje.”

“Hoe meer partners instappen in het UiTPAS-verhaal, hoe sterker en groter het aanbod om vele Zelenaars kansen te geven om te genieten van het vrijetijdsaanbod in Zele”, besluit Tineke Lootens (CD&V), schepen van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. “Daarom zijn we ook blij dat beide speelpleinwerkingen vanaf nu ook instappen in dit UiTPAS-verhaal en zo ook kwetsbare kinderen aan een verlaagd tarief (UiTPAS met kansentarief) kans geven om deel te nemen aan deze activiteiten, want elk kind heeft recht op een fijne en zorgeloze zomervakantie.”