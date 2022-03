Zeelse scholen krijgen financiële steun om kwetsbare leerlingen te versterken

Gemeente Zele lanceerde een projectoproep om op een structurele en duurzame manier leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben in de nasleep van de coronapandemie.

Alle scholen in Zele, zowel basis- als secundair onderwijs, kregen de kans om een project in te dienen ter waarde van 1.500 euro. Uiteindelijk hebben zeven scholen een aanvraag ingediend met verschillende voorstellen om kwetsbare leerlingen te versterken, gaande van extra lees- en leermateriaal voor in de klas of thuis (bv. boeken, …), fietsen om deel te nemen aan schoolactiviteiten, basisuitrusting om te kunnen deelnemen aan bepaalde lessen (beweging en zwemmen) tot speelmateriaal voor op school of thuis … .

“Met deze steun willen we materiële drempels wegnemen voor kinderen die het thuis financieel moeilijk hebben, zodat alle leerlingen met evenveel kansen kunnen deelnemen aan de lessen en schoolactiviteiten”, weet schepen Tineke Lootens (CD&V), bevoegd voor onderwijs en armoedebestrijding. “Voor een leerling die thuis geen fiets, uitgeruste zwemzak of rekenmachine heeft, zorgt dit nog te vaak voor confronterende of moeilijke situaties in de klas. Deze verschillende zouden echter niet zichtbaar mogen zijn op school voor het welbevinden van deze kinderen en jongeren. Ook scholen zijn belangrijke partners in het bestrijden van kansarmoede.”

“Wij hebben de subsidie gebruikt voor het aankopen van taalmateriaal dat op school en thuis kan gebruikt worden”, klinkt het bij de Vrije Basisschool Heikant. “Kleuters luisteren naar de woorden van de pratende pictowand. We zetten in op de ontluikende geletterdheid door te spelen met letters. De jongste kleuters kijken in boekjes om hun woordenschat te vergroten – deze boekjes kunnen ook mee naar huis genomen worden.” GO! Talent investeerde in een fietsenpark. OLVI-Pius X zette in op spelmogelijkheden voor leerlingen tijdens de pauze met onder andere een kickertafel.

