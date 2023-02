Zeelse harmonie Cecilia zoekt gastgezinnen voor Frans orkest

In mei ontvangt de Zeelse Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia L’Harmonie de Rion-des-Landes, een orkest uit de buurt van Bordeaux. Beide orkesten spelen op 20 mei in De Wiek. De Zeelse harmonie is voor dat weekend nog op zoek naar enkele gastgezinnen.

De Zeelse harmonie kwam in contact met het Franse orkest dankzij haar dirigent Bart Picqueur. “Op een zondagochtend in 2008 liep ik voor het eerst het repetitiezaaltje van de harmonie van Rion des Landes binnen. Het orkest repeteerde die dag mijn werk ‘De Bello Gallico”, vertelt hij. “Een mooie vriendschap zorgde ervoor dat ik er sindsdien regelmatig terugkwam. Ik kreeg er de opdracht voor de compositie ‘Histoires Landaises’ en vierde met hen zowel het Ceciliafeest als de meiavond (universele gebeurtenissen voor alle muzikanten). In Rion vertelde ik over Zele en in Zele vertelde ik over Rion. Van het één kwam het ander en het onvermijdelijke staat nu te gebeuren. Ik kijk er geweldig naar uit.”

Volledig scherm 20230115-Zele-© Foto Geert De Rycke Ste-Cecilia Harmonie Ste-Cecilia Zele verbroedert © Geert De Rycke

Uitwisseling

“Als harmonie zijn we de voorbije jaren al een aantal keren ingegaan op vragen tot uitwisseling”, vervolgt voorzitter Hilde van der Jeugt. “We denken daarbij aan de uitwisseling met de harmonie van Krka (Slovenië), met de Amsterdamse Tramharmonie en met de befaamde harmonie van Thorn (Nederland). Op 21 oktober brengen we met deze laatste een dubbelconcert in De Wiek. Door deze uitwisselingen kunnen we ons eigen publiek een gevarieerd programma bieden. Anderzijds zorgt uitwisseling ervoor dat we kansen krijgen om zelf op een buitenlands podium op te treden en dat is zeker en vast een toffe ervaring voor onze eigen muzikanten.”

“Onze harmonie stelt alles in het werk om van hun bezoek aan Zele een onvergetelijke ervaring te maken”, vult Olivier Opsomer aan, die de uitwisseling coördineert. “En in juli trekken wij naar Frankrijk. Op de Franse nationale feestdag spelen we er in de plaatselijke arena.”

Om de Franse muzikanten te slapen te leggen is Cecilia Zele nog op zoek naar enkele gastgezinnen. Wie zich geroepen voelt, kan contact nemen met db@stececilia-zele.be.

