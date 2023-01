Zeelse gemeenteraad voortaan te volgen via livestream

Eerder kon je de raadszitting al achteraf herbekijken via het Youtube-kanaal van de gemeente. Daar komt nu dus een livestreaming bij via Facebook. Eerder gebeurde zo’n livestreaming ook al tijdens de coronacrisis toen door de coronamaatregelen de vergadering werd gevoerd via een videoverbinding. De raadszitting is te volgen via volgende links: https://www.facebook.com/gemeentezele en https://www.youtube.com/@gemeentezele344