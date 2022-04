Zeelse coalitie stevent op breuk af na stemming testfase circulatieplan: meerderheidspartij Leefbaarder Zele stemt tegen, oppositiepartij Vooruit voor

Volksraadpleging

Het was dan ook uitkijken naar de stemming over het punt dat al maanden voor beroering zorgt in Zele. Nadat zowat ieder gemeenteraadslid zijn zegje had gedaan en mening had gegeven over het verkeerscirculatieplan nam ook De Donder het woord. “Ik heb zeker niet de intentie om mijn huidige coalitiepartner te schaden en als partij blijven ook wij voorstander van meer groen, een veiliger verkeer en minder fijn stof, maar we hadden al eerder meegedeeld geen genoegen te nemen met de knip op de Markt en de invoering van tweerichtingsverkeer in de Dries- en Elststraat. Veel Zelenaars, handelaars, maar ook de gewone man en vrouw in de straat kunnen zich er niet mee verzoenen. Wij waren voorstander van een volksraadpleging over de belangrijkste punten, maar dat bleek niet mogelijk. We vinden dit plan geen signaal voor een Leefbaarder Zele.”