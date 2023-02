Zeelse beeldhouwer Aloïs De Beule herleeft postuum in Museum Zele: “Interactieve ervaring voor kinderen”

Hamme Groen Hamme schenkt opbrengst van kerstmark­ten aan extra ruimte voor jongeren van Spoor56

Groen Hamme stond in december met een eigen standje op beide kerstmarkten in de gemeente Hamme. De opbrengst daarvan, zo’n 400 euro, wordt nu geschonken aan een lokaal goed doel. “We hebben gekozen voor de cluster Dageraad van Spoor 56 in Hamme", zegt Gilles Verbeke.

7 februari