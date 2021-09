Werknemer zwaar verbrand tijdens onderhoudswerken in hoogspanningscabine

Zele Bestuurder onder invloed slaat op de vlucht na nieuw ongeval op Europalaan

26 september Op de Europalaan in Zele is vrijdagavond een nieuw ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Dit keer reed een personenwagen achteraan in op een vrachtwagen die stil stond aan de lichten. Toen de vrachtwagenchauffeur de politie wilde opbellen ging de man te voet op de vlucht, maar hij kon later gevat worden.