WEER. Zo goed als helder weer in Zele vanochtend

DE OUDSTE BELGEN. ‘Tante Rachel’ (103) stak de grens over voor de liefde, maar kreeg nooit kinderen: “Mijn advies? Durf dromen in het leven en ga op avontuur”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week trekken we naar Wachtebeke, waar niemand ouder is dan Rachel Vervaet (103), alias Tante Rachel. Ze zag het levenslicht net over de grens in het Nederlandse Zuiddorpe, maar de liefde bracht haar naar België. “En na zijn dood ben ik blijven reizen. Niet rond de kerktoren blijven hangen, da’s nergens goed voor.”