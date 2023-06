WEER. Vanochtend helder weer in Zele

Jorden neemt met start-up Bcom-IT intrek in kantoor aan Gentse­steen­weg

Bcom-IT, zo heet de start-up van Jorden Gysbrechts uit Dendermonde. Hij opent de zaak in een nieuw kantoor aan de Gentsesteenweg in hartje stad. “We willen het verschil maken in de IT-wereld”, klinkt het.