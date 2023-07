WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Zele vandaag

Beklaagde brengt neefje naar school onder invloed van drugs en tijdens rijverbod: “Hij had zijn bus gemist”

M.G. uit Temse stond vrijdagochtend voor de politierechter in Dendermonde terecht nadat hij onder invloed van drugs had gereden tijdens een rijverbod. De man wist dat hij niet mocht rijden, maar wilde een goede daad doen door zijn neefje, die de bus had gemist, naar school te brengen. Aan de Mirabrug in Hamme reed hij echter in op een controle van de politie en werd hij aan de kant gezet. “Ik deed alleen maar om goed te doen", aldus G.