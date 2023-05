WEER. Lichte regen en bewolking in Zele vanochtend

Aanmeldre­sul­ta­ten voor Lokers basisonder­wijs en secundair onderwijs bekend

De Lokale Overlegplatformen (LOP) voor het basisonderwijs en secundair onderwijs in Lokeren hebben de resultaten bekendgemaakt van het digitaal aanmeldingssysteem voor het schooljaar 2023-24. In het basisonderwijs kunnen 83,2% van de kinderen ingeschreven worden in de school van eerste voorkeur. In het secundair onderwijs kunnen alle aangemelde leerlingen inschrijven in hun school van eerste voorkeur.