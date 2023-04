WEER. Kans op zo goed als helder weer in Zele vanochtend

Vernieuwd Camille Marchant­plein officieel geopend: “Groene plek voor rust, spel en sport”

Het vernieuwde Camille Marchantplein in Sint-Gillis-Dendermonde is officieel ingehuldigd. Dat onderging een volledige make-over om een groene plek voor rust, spel en sport te worden. In bijzijn van schepenen Lien Verwaeren en Leen Dierick speelden kinderen die deelnemen aan het sportkamp van de stad het sportveldje in.