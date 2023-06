WEER. In Zele bewolking vanochtend

Actie tijdens wekelijkse marktdag om menstrua­tie­ar­moe­de in de kijker te zetten

Tijdens de wekelijkse marktdag op zaterdag werd er in Hamme een actie op poten gezet om menstruatiearmoede onder de aandacht te brengen. Dit weekend is het overal ter wereld ‘Wereldmenstruatiedag’, en daarom was het de ideale moment om deze actie te organiseren. “Er is nog altijd een taboe over vandaag de dag", zegt schepen Ann Verschelden (CD&V).