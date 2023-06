WEER. Helder weer in Zele vanochtend

Toneel­kring Verbroede­ring neemt Den Uil in gebruik als nieuwe thuis: “Dit zorgt voor heel nieuwe drive binnen de vereniging”

Toneelkring Verbroedering van Grembergen heeft een nieuwe thuis. Het amateurgezelschap nam zopas Den Uil in gebruik, resultaat van een make-over van het voormalig café ‘t Ros Beiaard. Tegen november moet ook de naastgelegen zaal De Spieghel klaar zijn voor een eerste toneelvoorstelling. “Toen we in zak en as zaten om het verlies van onze Zaal Uilenspiegel, hadden we dit resultaat nooit durven dromen”, klinkt het.