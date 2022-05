Vriendengroep voor rechtbank nadat ze elk met eigen voertuig veel te hard rijden

De feiten speelden zich af in Zele op de Europalaan in de richting van Lokeren. Een camera registreerde maar liefst vijf verschillende voertuigen die allemaal te snel reden. De snelheden varieerden tussen de 124 kilometer per uur en de 166 kilometer per uur, in een zone 90. De groep vrienden waren allemaal onderweg met hun voertuig naar een feestje, maar lieten zich door elkaar uitdagen waardoor de snelheden stevig in de hoogte gingen. De eerste beklaagde die moest voorkomen reed 124 kilometer per uur. “Ik liet me meeslepen door mijn voorganger, maar wou niet te vergaan, ik besef dat het dom is geweest”, klonk het. De man was wel niet aan zijn proefstuk toe, want werd al voor soortgelijke feiten veroordeeld in Leuven.