Vooruit-raadslid Gürkan Aslan stemt mee met oppositie: nieuwe coalitie behoudt krappe meerderheid

ZeleHet blijft rommelen in de Zeelse gemeentepolitiek. Op de gemeenteraad donderdagavond stemde Vooruit-raadslid Gürkan Aslan in tegenstelling tot de andere leden van de meerderheid mee met een voorstel van oppositiepartij N-VA. De nieuwe bestuurscoalitie tussen CD&V, Vooruit en onafhankelijk raadslid Tamara Van Laere lijkt zo slechts één zetel over te houden van haar krappe meerderheid.

Het prille huwelijk tussen CD&V en Vooruit na de eerdere breuk met Leefbaarder Zele vertoont al barsten. Dat CD&V ook onafhankelijk raadslid Tamara Van Laere (ex-Leefbaarder Zele) aan boord haalde, blijkt plots geen overbodige luxe na nieuw dissident stemgedrag bij de meerderheid, dit keer door Gürkan Aslan, die samen met schepen Serdar Celik voor Vooruit zetelt in de gemeenteraad. De huidige coalitie behoudt zo slechts een nipte meerderheid met één zetel.

De Zeelse gemeenteraad krijgt zo steeds meer de allures van een soap. Midden in de gemeenteraad verliet Gürkan Aslan plots samen met Francis De Donder (Leefbaarder Zele) de raadszaal. Toen de individuele stemming werd gevraagd voor het voorstel van N-VA-oppositieraadslid Kim Van Cauteren om de gele doos voor senioren te lanceren in Zele werd plots duidelijk waarom: terwijl de meerderheid het voorstel verwierp omdat ze pleiten voor een gezamenlijke aanpak met de eerstelijnszone stemde Aslan, samen met de oppositiepartijen, mee voor het voorstel.

Gürkan Aslan

“Intern bespreken”

Vlak voor de vragenronde verliet Aslan bovendien de raadszaal om nadien niet meer terug te keren. Vrijdagochtend was hij niet bereikbaar voor commentaar, maar het is niet ondenkbaar dat Aslan in de toekomst nog tegen de meerderheid zal ingaan in zijn stemgedrag. “De kwestie zal besproken worden binnen de partijorganen van Vooruit”, reageert de Zeelse Vooruit-kopman Serdar Celik, die zegt dat hij het coalitieakkoord zal respecteren.

De grote twistappel in Zele blijft het nieuwe circulatieplan, waarvan de testfase vorige week in voege ging. Ook het begin van de gemeenteraad verliep daardoor woelig. Een delegatie van bewoners uit de Dries- en Elststraat, waar voortaan dubbelrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer toegelaten is, verzamelde aan het gemeentehuis om een erehaag te vormen voor Francis De Donder omdat hij als, intussen voormalig, schepen had gestemd tegen de testfase.

Bewoners van de Dries- en Elststraat vormen een erehaag voor Francis De Donder voor de start van de gemeenteraad.

Ook tijdens de gemeenteraad werd er nog fel gedebatteerd over het plan. Burgemeester Hans Knop (CD&V) maakte bekend dat er al 127 meldingen waren binnengelopen van burgers. Hij maakte ook bekend dat er camera’s met nummerplaatherkenning komen aan de knips op de Markt, Sint-Ludgerusdries en de Koevliet om na twee weken gedoogbeleid over te gaan tot sanctionering. Geert D’Hooghe (Open Vld) drong er op de gemeenteraad ook op aan dat er tellingen zullen gebeuren in de Dries- en Elstraat na de werken in de Bosstraat. “De huidige tellingen zijn niet representatief omdat een deel van het verkeer zijn weg nog niet kan vinden.” Knop reageerde dat er op verschillende tijdstippen tellingen zullen gebeuren. “Maar er zullen altijd wel ergens werken zijn. Bovendien is geen enkel systeem in beton gegoten.”

