Voltallige Zeelse oppositie ontstemd over laatste gemeenteraad: “We worden monddood gemaakt”

Oppositiepartijen Open VLD, N-VA - Zele Vlakaf en Vooruit reageren ontstemd over de manier waarop volgens hen de burgemeester de laatste gemeenteraad kaapte. “De 5 toegevoegde punten van de Open VLD fractie over het mobiliteitsplan werden immers geweerd van de agenda, maar de burgemeester gaf wél zijn visie over deze punten. Op deze manier wordt de oppositie monddood gemaakt”, klinkt het.

Geert D’hooghe licht toe: “De reguliere agenda van de gemeenteraad was zeer flauw. Daarom besloten we 5 punten toe te voegen over het mobiliteitsplan. Deze werden echter geweigerd wegens vormvereisten. Op zich begrijpen we dat de regels gevolgd moeten worden, maar dan is het het ene of het andere: ofwel weiger je de punten, en dan behandelen we ze in de volgende gemeenteraad. Ofwel sta je het toe en zorg je dat er debat mogelijk is. Uiteindelijk volgde een lange presentatie van de burgemeester om alle pluspunten van het mobiliteitsplan in de verf te zetten. Gevolgd door een reeks vragen waarop een reactie gevraagd werd aan de oppositiepartijen. Dit zonder op voorhand de nodige stukken uit het dossier ter beschikking te krijgen.”

“Geen ernstige manier van werken”

“Wij waren met verstomming geslagen. We hadden de toegevoegde punten nooit gezien maar kregen nu een uitgebreide toelichting zonder context. Daarenboven werd ons gevraagd een reeks vragen te beantwoorden, zonder de nodige dossiers te hebben. Dit is geen ernstige manier van werken. Wij willen niet uit de losse pols reageren op zo’n belangrijk mobiliteitsdossier. Wij begrijpen trouwens niet waarom de burgemeester ons in zo’n gevoelig dossier wil provoceren? Uiteindelijk zijn we steeds bereid geweest om constructief mee te denken in de overlegplatformen”, besluit Kim Van Cauteren, fractieleider N-VA – Zele Vlakaf.

“Tijdens de vorige legislatuur verweet de CD&V ons een gebrek aan transparantie. Maar deze manier van werken is ongezien. Dit soort eenrichtingsverkeer had geen enkele meerwaarde. We willen de plannen op een ernstige manier bespreken”, reageert Serdar Celik, fractieleider van Vooruit.

Na grondig overleg besluiten de oppositiepartijen om de deur open te houden voor overleg. “Ook de oppositie wil een veiliger, fietsvriendelijker, groener én ondernemingsvriendelijk Zele. Er zitten heel wat goede elementen in de plannen die nu op tafel liggen. Alleen vragen we debat over de punten die bijgestuurd moeten worden”, klinkt het bij de drie oppositiepartijen.

“Niet onderbouwd”

Bij meerderheidspartij CD&V reageert Maria Verheirstraeten als voorzitter van de gemeenteraad. “Het is mijn taak als gemeenteraadsvoorzitter om te oordelen over de agenda van de gemeenteraad. De door de oppositie ingediende punten konden inderdaad niet geagendeerd worden door de manier waarop ze werden opgemaakt. De punten waren inhoudelijk niet onderbouwd, en er was geen voorstel van beslissing toegevoegd. Dan heb je niets om aan de gemeenteraad voor te leggen”, aldus Verheirstraeten. “Maar ik wilde de vraag niet zonder meer afwimpelen. Ik heb de indiener daarom onmiddellijk laten weten dat stemmen weliswaar niet kon, maar bespreken wel. De beperkte agenda van de gemeenteraad liet dit ook toe. Om die reden heb ik de burgemeester gevraagd in een toelichting te voorzien. Daarin werden de beslissingen overlopen die de voorbije jaren unaniem door de gemeenteraad werden genomen en die tot het voorliggende circulatieplan hebben geleid. Nadien ging de burgemeester in op de enkele punten waarover een debat werd gevraagd en woog in zijn betoog de pro’s en contra’s tegen elkaar af. Tot slot werden een aantal vragen ter overweging voorgelegd. De oppositie besloot niet op de uitnodiging tot bespreking in te gaan. Het was nooit de intentie om te provoceren. Integendeel. Het leek een uitgelezen kans om alle relevante elementen nog eens op te lijsten, met het oog op latere bespreking in functie van de geplande testfase. Ik zie niet in wat daarmee mis is.”

Voorzitter Verheirstraeten betreurt het incident: “Ik nodig meerdere keren per jaar de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen uit om op een hele open manier de werkrelatie te bespreken en een stand van zaken op te maken in grote dossiers. Onder impuls van de burgemeester zijn er nu ook maandelijks commissievergaderingen en wordt de oppositie regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen. In al mijn jaren in de Zeelse gemeenteraad heb ik nooit meegemaakt dat een meerderheid zoveel investeert in samenwerking met de oppositie. Ik had gehoopt dat die relatie in geval van een conflict in eerste instantie zou leiden tot een volwassen gesprek, vooraleer naar de krant te lopen. Daar is niemand bij gebaat, al zeker de Zelenaar niet.”

De gemeenteraadsvoorzitter roept op om het debat verder inhoudelijk te voeren: “Dat Zele verandering nodig heeft op het vlak van verkeersveiligheid, klimaat en gezondheid, daarover is de ganse gemeenteraad het eens. Dat er discussiepunten zijn in dit belangrijke dossier voor de toekomst van Zele, is onvermijdelijk. Vandaar ook het vele voorbereidende studiewerk en de keuze om eerst uitgebreid te testen vooraleer definitieve keuzes te maken. De oppositiepartijen werden trouwens uitgenodigd om deel uit te maken van een klankbordgroep die de evaluatie van de testfase mee kan sturen. Ze kunnen dus mee wegen op aanpassingen indien de praktijk zou uitwijzen dat dit nodig is.”