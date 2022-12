Voltallige gemeenteraad steunt oppositievoorstel hondenlosloopweide

Op de gemeenteraad van november informeerde gemeenteraadslid Timothy Debeir (N-VA – Zele Vlakaf) naar de realisatie van de hondenlosloopweide. Nadat ook eerder al Open Vld een voorstel had ingediend, bleef het windstil. De meerderheid reageerde dat er vanuit de oppositiebanken dan maar een voorstel moest komen. Daarop voegden beide partijen de daad bij het woord.

Timothy Debeir, gemeenteraadslid N-VA – Zele Vlakaf licht toe: “We besloten de vraag om zelf voorstellen in te dienen ernstig te nemen. Daarom vroegen we welke gronden de gemeente en het OCMW in eigendom hebben en hoe deze ingekleurd zijn. Zo kunnen we op een onderbouwde manier een keuze maken voor de meest geschikte locatie.”

Hondenschool

Open Vld ging nog een stapje verder en diende meteen een voorstel in. “Net zoals in het verleden stelden we voor de piste te onderzoeken om de hondenlosloopweide te realiseren op de terreinen van de huidige hondenschool in de Alois De Beulelaan”, vult Geert Roosenboom (Open Vld) aan.

De meerderheid beloofde om dit dossier op korte termijn op een commissie te brengen zodat er een onderbouwde keuze gemaakt kan worden. Het punt werd daarop unaniem goedgekeurd.

“We zijn blij dat hondeneigenaars binnenkort met hun viervoeters terechtkunnen in Zele. Corona heeft immers bewezen dat de nood aan open ruimte en ontmoeting groot is. We hopen dat deze constructieve manier van werken over partijgrenzen heen nog veel navolging kent in andere dossiers”, besluiten raadsleden Debeir en Roosenboom.

