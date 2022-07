Vlaanderen investeert 19.000 euro in Vrije Basisschool De Kouter-basis

De Panne/ Lokeren Kat reist stiekem mee met gezin van Lokeren naar Plopsaland en overleeft er een week: “Een wonder dat we Flosh gezond teruggevon­den hebben”

“We vonden het vreemd, want wie belt er nu midden in de nacht? Het bleek om het animatieteam van Plopsa te gaan: ze hadden onze kat gevonden.” Nadat een Lokers gezin een bezoek aan Plopsaland De Panne had gebracht, vonden ze thuis hun 18-jarige poes Flosh niet meer terug. Voor de baasjes werd het de start van een onwaarschijnlijke zoektocht, die een week later met een happy end afliep.

24 juli