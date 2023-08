Vlaams Belang protesteert tegen ontruiming sociale woningen Bloemenwijk

Kapitein en twee honden van gezonken schip nog altijd vermist, scheep­vaart­ver­keer ligt stil tot 11 augustus

De kapitein van het gezonken schip op de Schelde in Grembergen is nog steeds vermist, dat laat de stad Dendermonde weten in een persbericht. Naast de kapitein waren ook twee honden aan boord, maar ook van hen is nog steeds geen spoor. Er wordt vandaag ook niet meer gezocht naar de schipper. Het scheepvaartverkeer blijft wel nog zeker tot 11 augustus onmogelijk.