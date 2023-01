Vier jaar na mysterieuze diefstal van Zeelse ‘Michelangelo’: “Of de Italiaanse kunstexperte er voor iets tussen zat? Wie weet”

Dendermonde Inbrekers boren gaatje in raam aan achterzij­de van woning en stelen juwelen

Op de Gentsesteenweg in Dendermonde werd donderdag ingebroken in een woning. De daders konden er een gaatje boren in een raam en zo het pand betreden. De politie heeft een sporenonderzoek uitgevoerd in de woning.

13 januari