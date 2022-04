Vier bewoners overgebracht naar ziekenhuis met CO-intoxicatie door slecht werkende kachel

Oudegem Werkstraf voor twintiger die agent kopstoot probeerde te geven in jeugdhuis

T.D. (21) uit Oudegem is door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur. De twintiger stond terecht voor zijn betrokkenheid bij de inbraak in jeugdhuis Move in Oudegem in mei 2020 waar hij een agent een kopstoot probeerde te geven.

6 april