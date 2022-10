Verkeerseiland Avil Geerincklaan wijkt voor rotonde

“Hoewel we een daling van het autoverkeer in de kern vaststellen, hebben we nog niet het beoogde resultaat bereikt”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de gemeente Zele. Met het vervangen van het verkeerseiland door een rotonde wil de gemeente naar eigen inzetten op een veiligere situatie, ontharding en een snelheidsremmend effect.

Michel Meesen (N-VA Zele Vlakaf) licht toe: “We wachten op feiten en cijfers om een grondige evaluatie te maken. En ook al hebben we onze bezorgdheden over bepaalde punten al doorgegeven, we willen het overleg wél alle kansen geven.” N-VA Zele Vlakaf-gemeenteraadslid Timothy Debeir vult aan: “Het feit dat we dit via de sociale media moeten vernemen is gewoon niet correct. Er was ons steeds transparantie en inspraak beloofd. We vragen ons nu af of het politieke monitoringscomité geen lege doos is?”