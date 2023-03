Verhalenkoning Frank Van Mossevelde ontvangt Prijs voor Cultuurverdienste

Van Mossevelde is al zowat een halve eeuw actief bij Theater Rhetorika, waarvan hij 12 jaar voorzitter was. Als Verhalenkoning gaat hij vertellen en zingen in scholen en bij verenigingen, en hij was acht jaar lang de gastheer bij Aperitief De Wiek. Hij verzamelt en schrijft volksverhalen, en is geregeld als presentator te zien op een of andere Zeelse activiteit.