Veerle (50) zwaar onder de indruk van explosie bij bovenbuur: “Ali kwam altijd na het werk even goeiedag zeggen”

ZeleVierentwintig uur na de zware explosie in een woning in Zele is Veerle Verswalm (50) nog steeds zwaar onder de indruk van wat er gebeurde. De vrouw woont op het gelijkvloers van het appartement waar de explosie heeft plaatsgevonden. Zij verloor hierbij haar bovenbuur, die ze kent als een bijzonder vriendelijke man. “Ik kan het nog altijd niet goed plaatsen", zegt de dame.

De explosie op de hoek van de Olmenlaan en de Acacialaan in Zele gebeurde iets na 14.00 uur gisterenmiddag. Een luide knal schrikte de hele buurt op, en ook Veerle, die in het gebouw woonde waar de explosie plaatsvond. “Ik was op dat moment met mijn dochter aan het bellen toen de knal gebeurde. Ik was bijzonder geschrokken maar kon al snel doorgeven dat ik in orde was", vertelt Veerle.

“Toen ik de ontploffing hoorde riep ik meteen dat ze naar buiten moest gaan en zeker niet meer naar binnen mocht gaan", vult haar dochter Sabine aan. “Ik ben meteen in mijn auto gesprongen en vanuit Hamme naar Zele gereden. Natuurlijk was ik enorm in paniek, maar ik was opgelucht toen ik mijn moeder buiten zag staan.” Door de explosie was ook de hond van Veerle weggelopen, maar die werd later teruggevonden en bij de eigenares gebracht.

Veerle zelf was enorm onder de indruk en wilde steeds terug opnieuw naar binnen lopen in haar woning. “Op dat moment dacht ik nog dat er niemand gewond was omdat ik Ali nog niet gehoord had. Meestal kwam hij na zijn werk altijd goeiendag zeggen en even op mijn raam kloppen”, zegt Veerle. “Gisteren had hij dat nog niet gedaan, waardoor ik dacht dat hij nog niet thuis was, maar blijkbaar lag hij toch op zijn bed op het moment van de feiten.”

Volledig scherm De woning is een dag na de feiten volledig afgesloten en niet toegankelijk. © Koen Baten

Toen de vrouw even later hoorde dat Ali de explosie niet meer overleefde was het bijzonder moeilijk voor haar. “Hij was zo een supervriendelijke jongen en had regelmatig contact met hem. Ik heb nooit gemerkt aan hem dat er iets gaande was. Ook vlak voor de explosie hoorde ik niets bijzonder", vertelt ze.

Tot op vandaag mocht de vrouw nog steeds niet haar woning betreden. “Het instortingsgevaar is nog te groot en dus is het te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Ik zou heel graag eens kijken hoe het daar binnen is. Ik hoorde wel al dat er bijzonder veel schade is, maar zou er graag een beeld van krijgen", zegt Veerle.

De vrouw beseft dat ze enorm veel geluk heeft gehad dat ze de explosie nog kan navertellen. “Ik heb een hele nacht niet kunnen slapen, en normaal slaap ik altijd heel goed, maar dit gaat nog even in mijn kleren blijven hangen. Ik vrees dat de zwaarste klop nog zal komen de komende dagen.”

De gemeente heeft intussen een noodwoning gevonden in Zele, waar ze binnenkort haar intrek mag nemen. Intussen bekomt ze thuis bij haar dochter Sabine. “Ze mag hier zolang blijven als ze zelf wil om volledig te bekomen van deze feiten", zegt haar dochter. Intussen komt er ook al wat steun op gang voor Veerle. Een tweedehandswinkel uit Zele wil haar helpen en nieuwe kledij schenken voor in de toekomst. “We hopen dat we snel eens naar de woning kunnen gaan kijken om te zien of er nog iets te redden valt en dan zo snel mogelijk opnieuw te beginnen ergens anders", besluit Veerle.