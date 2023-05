Vandalen graven meters diepe put aan crossparcours in Zele

UPDATE Snelweg E17 opnieuw vrij na moeizame takeling van vrachtwa­gen, maar nog steeds aanschui­ven geblazen

Door een verkeersongeval met een vrachtwagen was de autosnelweg E17 vanmiddag meer dan 3,5 uur volledig versperd ter hoogte van Lokeren. De oorzaak was de moeilijke takeling. Een eerste takelwagen moest rechtsomkeer maken toen plots een olieleiding sprong. Pas om 16.45 uur was het wrak getakeld. Het verkeer loopt nog steeds moeizaam.