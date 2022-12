Van ‘Meneerke Wuif’ tot Sporza-anker Aster Nzeyimana: Mark De Block portretteert bekende Zelenaars in nieuw boek ‘Kloddezakken’

Het is al het zevende boek van Mark De Block in twaalf jaar tijd. Met een verleden bij de ‘Gazet van Zele’ groeide hij uit tot de chroniqueur van Zelenaars die met hun verhaal tot de verbeelding spreken. Voor zijn laatste boek ‘Kloddezakken’, een verwijzing naar de geuzennaam van de Zelenaars, bundelde Mark 33 verhalen.

“Mijn uitgangspunt? Het moeten mensen zijn die iets te vertellen hebben”, vertelt hij. Zo lees je het levensverhaal van Karel Wauters, in Zele beter bekend als ‘Meneerke Wuif’, die elke dag de Zelenaars toewuift vanop straat of vanachter zijn venster, Brecht Martens, een Zeelse steltenloper, die met zijn act zelfs al in Koeweit mocht optreden of Piet Matthys, scenarist van series als Undercover, Aspe en Salamander.

Postuum portret

Ook Zelenaars die bij het grote publiek bekend zijn komen aan bod. Zo is er een postuum portret in opgenomen van ‘modern rederijker’ Stijn De Paepe. “Het plan was om hem ook te interviewen, maar het is er jammer genoeg niet meer van gekomen, maar ik heb wel met zijn moeder en vrouw kunnen spreken.”

Aster Nzeyimana, die op dit moment in Qatar zit voor het becommentariëren van wedstrijden op het WK Voetbal, mocht ook niet ontbreken. “Het leuke is dat ik Aster nog heb leren lezen en schrijven in het eerste leerjaar van het Pius X. Ik heb niks met voetbal, maar Aster heeft de gave van het woord, waardoor je toch aan het scherm of de radio gekluisterd zit als je hem hoort. Ik hoorde dat hij onlangs een woordje Zeels dialect in zijn commentaar bij een match had gesmokkeld. Fantastisch toch?

Heikantse Pool

Voor het mooiste menselijke verhaal in het boek komt Mark zelf uit bij de ‘Heikantse Pool’ Andreas Kozlowski. “Samen met andere kansarme kinderen uit Polen kwam hij met de trein naar België voor een deugddoende vakantie bij een gastgezin, maar hij was de enige die niet werd opgepikt door een gezin bij aankomst in Gent-Sint-Pieters en zo belandde hij in eerste instantie bij zusters. Via de Zeelse kleuterleidster en boerendochter Louisa D’heer kwam hij alsnog in een warm nest terecht en bouwde hij hier een mooi leven uit.”

Nu zijn nieuw boek klaar is, gaat Mark niet op zijn lauweren rusten. “Ik ben al bezig met een nieuw project over trouwen in Zele. Ik verzamel alles: van foto’s, menu’s tot uitnodigingen en telegrammen. Alle tips zijn welkom.”

Kloddezaken. 33 verhalen van ‘Mensen van bij Ons’ is te koop bij de Zeelse dagblad- en boekhandels voor de prijs van 30 euro. Meer info: mark.deblock@telenet.be.

