Tweede editie van ‘Jan en alleman verkeersveilig’ lokt opnieuw heel wat fietsers

De start werd gegeven aan de Dommekensstraat in Zele, daar vertrokken mountainbikeritten van 38, 48 of 60 kilometer. Er waren opnieuw heel wat deelnemers aan de fietstocht. Het is Kelly Cogen die samen met een groep vrijwilligers alles organiseert voor haar man Jan. Hij liet het leven in een tragisch verkeersongeval en was zot van fietsen. Vorig jaar organiseerde ze de eerste editie van de fietstocht en was het een groot succes. Ook dit jaar waren er heel wat deelnemers aanwezig. De opbrengst van de fietstocht gaat net als vorig jaar naar Rondpunt VZW, een vzw die zich inzet voor de verkeersveiligheid in ons land.