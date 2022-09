Tweede bokstornooi voor recreanten in De Klodde

“Van begin jaren zeventig tot 1981 gingen er te Zele met regelmaat van de klok bokswedstrijden door in het Zeelhof waar ook bekende boksers als Freddy De Kerpel, Aloïs Carmeliet, Rudy Gouwe en mijn vroegere trainer Jean Van Torre meermaals aan deelnamen”, zegt Francis De Donder, voorzitter en trainer van Boksteam Zele. In 1983 ging er nog voor het laatst in sporthal de Zeven te Zele een bokswedstrijd door waar Gilbert Baeyens de Zeelse kleuren verdedigde. “Zaterdag om stipt 14 uur zal onder de organisatie van Boksteam Zele het tweede bokstornooi voor recreanten plaatsvinden. De place to be is sporthal de Klodde te Zele”, zegt De Donder.