Toast op de nationale feestdag op zondag 24 juli

Hamme Verschil­len­de werkmateri­a­len gestolen in tuinhuis, daders gevat tijdens controle in andere politiezo­ne

In de Nieuwelaan in Hamme hebben onbekenden in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een tuinhuis. Daar gingen de daders aan de haal met gestolen werkgereedschap. Ze zouden later opgepakt zijn door de politiezone van Kapelle-op-den-bos/Londerzeel/Meise.

19 juli