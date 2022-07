Testfase van veelbesproken nieuw circulatieplan gaat in: “Tijd brengt raad”

ZeleHet was vrijdagochtend serieus wennen in de Zeelse straten op de eerste dag van de testfase van het nieuwe circulatieplan. De nieuwe knips en rijrichtingen stellen het aanpassingsvermogen van de weggebruikers op de proef. “De testfase van het circulatieplan zal een jaar duren, maar we plannen tussentijdse evaluatiemomenten”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

Een vrachtwagen die over het voetpad rijdt in de Elststraat, een postbode die niet op de hoogte is dat ze een vergunning nodig heeft en fietsers en autochauffeurs die om tekst en uitleg komen vragen bij agenten die het verkeer regelen aan de knip op de Markt. Het was zoeken op de eerste dag van de testfase van het circulatieplan. Met het nieuwe plan wil het gemeentebestuur meer zuurstof geven aan het centrum van Zele door doorgaand autoverkeer te ontmoedigen en meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers.

Voor- en tegenstanders

Dat het plan de gemoederen beroert in Zele is een understatement. Eerder brak de meerderheid tussen CD&V en Leefbaarder Zele. Om een meerderheid te behouden ging CD&V in zee met Vooruit. De afgelopen weken was het gespreksonderwerp nummer één op de lokale Facebookpagina’s waar tegenstanders hun ongenoegen lieten blijken en anderen opriepen om het plan een kans te geven.

Broodnodige passage

Ook bij de middenstand heerst er onrust. De lokale handelsverenigingen organiseerden al verschillende protestacties. Verschillende handelszaken vrezen flink wat omzet te verliezen. “Het centrum van Zele werd eerder wel eens omschreven als ‘de snelweg naar de snelweg’ en dat klopt misschien wel”, zegt Robert Roels, die vroeger verschillende handelszaken had in het centrum. “Maar tegelijkertijd is die passage broodnodig, want ze vormen een belangrijk deel van de omzet van handelszaken. In elk geval: tijd brengt altijd raad”, aldus Roels. De Zeelse burgemeester stelt dat het bestuur juist ruimte wil creëren voor wie boodschappen wil doen in het centrum. “Bovendien trekken we binnenkort ook met een pakket van coachingtrajecten naar de handelaars om hen te helpen wapenen tegen de opkomende e-commerce.”

Meldingsformulier

Knop benadrukt dat burgers met opmerkingen die kunnen overmaken via een meldingsformulier. “Tenzij bij flagrante overtredingen zal er de eerste twee weken van de testfase niet geverbaliseerd worden”, aldus Knop. “De politie zal aanwezig zijn in het straatbeeld om mensen te helpen waar nodig.” Sowieso volgt aan het einde van de zomervakantie een eerste evaluatiemoment over het circulatieplan en zullen er in september nieuwe tellingen opgestart worden om de verkeerssituatie te vergelijken met de situatie voor het circulatieplan.

Het meldingsformulier en meer informatie over het circulatieplan zijn terug te vinden op: www.zele.be/de-kern.

