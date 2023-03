Technisch defect aan koelkast zorgt voor rookontwikkeling

De oproep kwam binnen omstreeks 17.00 uur vrijdagavond. In de woning was er rookontwikkeling ontstaan, maar vanwaar de rook kwam was niet meteen duidelijk. De brandweer vond uiteindelijk het probleem aan een koelkast in de woning. Deze werd uitgeschakeld en er werd even gezorgd voor verluchting in de woning. Schade was er niet en er raakte ook niemand gewond.