Takeaway Theater lanceert podcast over liefde

Fien is laatstejaars studente docerend theatermaker in het Nederlandse Tilburg. De podcast gaat vooraf aan een theatervoorstelling die ze maakte over de liefde met dezelfde naam, ‘What is Love’, die in première gaat op 12 mei in Theaters Tilburg in samenwerking T*Agency. In de podcast ‘What is Love’ spreekt ze telkens af met een liefdesexpert. In de eerste aflevering sprak ze met een seksuologe, in de tweede met een polyamorist en onder andere een gesprek met een filosoof staat ook nog op de planning.