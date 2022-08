Taalkamp ‘Met Lola in het Taalbad’ viert tienjarig bestaan

Dendermonde Broers Gianni (24) en Brent (29) eren overleden vader Jonny met nieuwe reus: “Mooier eerbetoon dan dit is er niet voor reuzendra­gers”

Een eerbetoon aan hun veel te jong en onverwacht overleden vader Jonny Van Gyseghem? Dat doen broers Gianni (24) en Brent (29) Van Gyseghem met een reus. Ze zijn dan ook lid van de Dendermondse Reuzendragers, net als hun vader vroeger was. “Dat papa nu vereeuwigd is in een reus naar zijn gelijkenis, is heel emotioneel voor ons”, zeggen de broers. “Alles wat er te weten valt over reuzen hebben we van hem geleerd.”

19 augustus