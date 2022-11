Synthetisch drugslabo ontdekt naast E17: civiele bescherming haalt twee loodsen leeg

Opvangplek voor honden

De loods bevindt zich vlak naast de snelweg E17 en ligt er vrij verlaten bij: het pand is omgeven door velden en weilanden. Hoe lang de activiteiten er al bezig waren, is niet duidelijk. Het labo zou wel heel professioneel geweest zijn. De loodsen waren vroeger ingericht als opvangplek voor honden, de laatste jaren was er nog weinig activiteit, tot het labo er ontdekt werd.

De politie voert op dit moment nog onderzoek naar het chemisch labo, en het is nog niet duidelijk welke drugs er gemaakt werden. Het parket laat weten dat er een onderzoek loopt, maar dat het verder nog te vroeg is om te communiceren. “De producten werden allemaal verwijderd en er is een opsporingsonderzoek gestart, maar op dit moment kunnen we nog niet veel meer zeggen." Het is de eerste keer dat er in de regio van Zele een chemisch labo wordt ontdekt van die omvang. De loods werd in het verleden ook wel al gebruikt voor illegale doeleinden, er werd ook al eens een illegale sigarettenfabriek ontmanteld.