Subsidies voor veilige schoolroutes Huivelde en Durmen

Appels Hele dorp in de bres voor gezin dat getroffen werd door zware woning­brand: “Doel was 1.000 euro, maar na amper 24 uur hebben we al het dubbele”

Het gezin dat vrijdag getroffen werd door de zware brand in de Koebosstraat in Appels bij Dendermonde krijgt steun langs heel wat verschillende kanten. Er werd al een crowdfunding opgestart die al een mooie som verzamelde, en ook andere inwoners en verenigingen willen helpen waar mogelijk. “Het is niet meer dan normaal dat we dit doen”, zegt Isabel Ceulemans die de crowdfunding opstartte.

3 april