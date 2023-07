Cabaret Magiq verbrak alle records in vorig seizoen en is nu al in volle voorberei­ding: “Zullen extra zitplaat­sen creëren”

Het seizoen van Cabaret Magiq is al even afgelopen, maar het was het beste seizoen dat Latif Zerouali en Ian Hoogendorp beleefden. Ze hebben het meeste aantal bezoekers ooit in hun nieuwe cabaret ontvangen. Dat het zo goed zou gaan hadden ze nooit gedacht, zeker na de coronaperiode. Nu zijn ze vollop in de weer met de voorbereiding van het volgende seizoen. “Het is ongelooflijk hoeveel respons we hierop gekregen hebben", klinkt het.