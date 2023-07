Stomdronken bestuurster mist bocht en rijdt tegen gevel

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.15 uur in de Kapellestraat in Zele, in de schoolomgeving. De vrouw reed bijna rechtdoor in een bocht maar trok op het laatste moment nog aan haar stuur, waardoor ze de gevel van een woning licht raakte. Haar wagen raakte aanzienlijk beschadigd en ze kon niet meer verder rijden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en de vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zij raakte lichtgewond en legde een positieve ademtest af. De brandweer van Zele kwam met een ploeg ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. De straat was even afgesloten voor het verkeer.