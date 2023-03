Stichter ‘Groot Legaat’-bos Siegfried D’Heer overleden

Tal van Zelenaars lieten hun verslagenheid blijken nadat het nieuws bekend raakte van Siegfrieds overlijden. “Deze namiddag vernamen we het overlijden van erelid Siegfried D’Heer. Enkele weken geleden werd er acute leukemie vastgesteld en jammer genoeg hebben de behandelingen geen resultaat opgeleverd. Siegfried was jarenlang fan van onze blaaskapel want wij vertegenwoordigden een beetje “zijn “ Duitsland. Cultuur was voor hem zeer belangrijk. Denken we maar aan de laatste meinacht toen hij er voor alle Zeelse verenigingen die bij hem kwamen, frietjes bakte en hen liet proeven van zijn eigen brouwsel. Siegfried rust zacht”, klinkt het op de Facebookpagina van blaaskapel Den Bookhamer in Zele.