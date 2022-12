Sportieve kampioenen in de bloemetjes gezet op Zeelse Sportgala

De Staat van Verdienste van 2022 ging naar Arnold Beirens, secretaris van koerscomité ’t Klusterken. Judoclub Zele viel in de prijzen door zijn Herenteam 3/A dat zich tot reekskampioen kroonde als Verdienstelijke Sportclub 2022. Judoka Sven Christiaens - Bronzen medaillewinnaar Wereldkampioenschap judo Masters 4 (Gewichtsklasse -90kg) is Laureaat Verdienstelijke Sportbeoefenaar 2022. Laureaat Belofte van het Jaar 2022 tot slot is Mattias Geraerts - Vijfvoudig Nationaal kampioen Reddend zwemmen (Livesaving).